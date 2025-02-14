Kırklareli'nde aranan şahıslara operasyon: 31 şüpheli yakalandı!
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik kentte çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 31 şüpheliyi yakaladı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #hükümlü #Jandarma #Kırklareli #arama
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