Adana'da dehşet... İki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü!

Adana’da bir kişi, tartıştığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Adana'da dehşet... İki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:40

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen ösu nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı.

Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Azat T. daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Ölen iki kardeşin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Etiketler: #Adana #bıçaklama

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