Adana'da silahlı kavga cinayete dönüştü: İki kardeş öldürüldü!

Sarıçam ilçesinde iki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis olay yerinde 12 adet boş kovan bulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da silahlı kavga cinayete dönüştü: İki kardeş öldürüldü!
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İHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:05

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Osaat. 04.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı.

Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden 12 adet boş kovan bulurken bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor.


Etiketler: #Adana #iki grup #kardeş #silahlı kavga

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