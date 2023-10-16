Adana'da silahlı saldırı... Hayatını kaybetti!
Adana'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde motosikletli 2 şahsın ateş açtığı restoranda başından yaralanan Oğuzhan Doğan (25) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğan'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Olayda yaralanan Doğan'ın arkadaşı Musa D. (25) ve garson Mahmut B. (51) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
NE OLMUŞTU?
Adana'da 9 Ekim'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler Oğuzhan Doğan, Musa D. ve garson Mahmut B. yaralanmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılar Mete D. (21) ve İbrahim Demir Y. (18) tutuklanmıştı.
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