Adana'da suyun çekildiği baraj gölünde el bombası bulundu

Adana'da suyun çekildiği Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan el bombası polis tarafından imha edildi.

Adana'da suyun çekildiği baraj gölünde el bombası bulundu
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AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:13

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında el bombası olduğunu fark etti.

Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı.

Ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Adana #Baraj #el bombası

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