Kaçak avcılar 'fotokapana' yakalandı: 151 bin TL ceza

Yaban keçisi avlayan iki kaçak avcının görüntüleri fotokapana anbean yansıdı. Kaçak avcılara 151 bin TL para cezası uygulandığı bildirildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 09:24
Kaçak avcılar 'fotokapana' yakalandı: 151 bin TL ceza
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Antalya'nın Finike ilçesinde, yaban keçisi avlayan 2 kaçak avcı, fotokapana yansıdı. Görüntüden belirlenen kaçak avcılara 151 bin 336 TL ceza uygulandı.

Yaban keçisi avcılığı yaptığı tespit edilen O.Ü. ve H.A.K., Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Kaçak avcılar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından toplam 151 bin 336 TL ceza uygulandı.

KEÇİYİ OMUZLAYIP GÖTÜRMÜŞ

Şüphelilerin, kaçak avladıkları yaban keçisini taşıdıkları anlar, fotokapanla kaydedildi. Görüntüde birinin omzuna aldığı keçiyi götürdüğü anlar yer aldı.


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