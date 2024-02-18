Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:16
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Adana'da sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göz Atın
Bu portakaldan kan akıyor! Adana’da hasat ediliyor, dönüm başı 60 bin lira kazandırıyor...

Bu portakaldan kan akıyor! Adana’da hasat ediliyor, dönüm başı 60 bin lira kazandırıyor...
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 


Adana haberleri tarım işçisi haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Balıkesir'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Tek yaşadığı evinde çıkan yangında öldü: Müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi

Tek yaşadığı evinde çıkan yangında öldü: Müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor

AKP'de 'Bursa sıkıntısı'... Kurmaylar: YRP oyları bölüyor
Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe geriye düştüğü maçta geri döndü! Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!

Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’