Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 08:40
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Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri karayolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.


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