Balıkesir'de feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:45
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Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki Pamukkale Seyahat’e ait otobüs Zeytinli Sanayi Döner Kavşağı'na hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Devrilen otobüse ise bir başka otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk belirlemelerde otobüste 3’ü mürettebat, 31 yolucu bulunuyordu. 1'i ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

19 yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazada F.D. isimli şahıs hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.


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