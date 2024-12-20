Onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi... Erzurum'da 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

Erzurum’da ’torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi... Erzurum'da 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:09

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik ’Narko Güç’ operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ç. (37), H.L.Y. (23), H.Y.(22), B.K. (25), O.Y.G. (31), F.K. (28), E.B. (21), M.F.Y. (19) ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken 6’sı tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda da 61,41 gram sentetik kannabinoid, 4,37 gram esrar, 1,08 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu aparatı ve 1 otomatik tüfek ele geçirildi.


Etiketler: #Torbacı #Erzurum

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