Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 tutuklama!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 tutuklama!
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ANKA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:52

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-30 Kasım 2024 tarihleri ??arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında; 537 adet sentetik ecza hap, 119,56 gram skunk, 104,75 gram sentetik kannabinoid, 85,36 gram esrar, 83,74 gram metamfetamin, 5,50 gr sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 250 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


Etiketler: #Malatya #Torbacı #Operasyon

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