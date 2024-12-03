Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 tutuklama!
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-30 Kasım 2024 tarihleri ??arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar kapsamında; 537 adet sentetik ecza hap, 119,56 gram skunk, 104,75 gram sentetik kannabinoid, 85,36 gram esrar, 83,74 gram metamfetamin, 5,50 gr sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 250 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: #Malatya #Torbacı #Operasyon
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