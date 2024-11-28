Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama

Ağrı'da 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:40

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

162 personel, 6 özel hareket ekibinin katıldığı 2 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 16 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı 21 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda 6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 3 tüfek, 3 tabanca, 5 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Ağrı #Operasyon #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Uyuşturucuları bu poşetlerde saklamışlar: 'Annemden öğrendiğim gibi'

Uyuşturucuları bu poşetlerde saklamışlar: 'Annemden öğrendiğim gibi'
4 kiloyu da stepneye gizlemişler! Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

4 kiloyu da stepneye gizlemişler! Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Tunceli’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tunceli’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler