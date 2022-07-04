Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
Adana’da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi öldü. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğu öğrenildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet P.’nin (66) komşusuyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet P., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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