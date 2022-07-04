Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana’da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi öldü. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğu öğrenildi.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:07
Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet P.’nin (66) komşusuyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet P., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.


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