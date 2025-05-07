Adana'da 'uyuşturucu' baskını: 1,5 kilogram ele geçirildi...

Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen motosikletteki 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 'uyuşturucu' baskını: 1,5 kilogram ele geçirildi...
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AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:40

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla motosikletli 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, motosikleti durdurarak yaptıkları aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu

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