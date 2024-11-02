Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:21

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu alanlardaki aramalarda 1,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Adana

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