Adana'da birbirini darbeden çifte hapis cezası istemi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:47

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:49

Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi’nde oturan Hüseyin O.M., 12 Mart’ta dini nikahla birlikte yaşadığı İlknur I.A.’dan para istedi. İlknur I.A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hüseyin O.M., “Seni ve çocuklarını öldürürüm” diyerek tehdit ettiği İlknur I.A.’yı yumrukla yüzüne ve vücudunun değişik yerlerine vurarak darbetti. İlknur I.A. da onu, koltuk kenarındaki plastik korumalığı göğsüne vurarak yaraladı ve “Senin yanına başka adamlar göndereceğim, seni dövdüreceğim, sana bela olacağım, sana gün yüzü göstermeyeceğim” diyerek tehdit etti.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar hakkında süren soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, müşteki sanıklardan Hüseyin O.M. hakkında ‘Konutta veya eklentilerinde yağmaya teşebbüs’, İlknur I.A. hakkında da ‘Tehdit, silahla basit yaralama’ suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 8.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

Savcı, iddianamede, müşteki sanıklardan Hüseyin O.M.’nin 11 yıl 5 aya kadar, İlknur I.A.’nın da ‘Tehditten’ 2 yıl, ‘Basit yaralamadan’ da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Müşteki sanıklar, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.