Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:17
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 30,62 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 298,12 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu etkili 947 hap, 1,45 gram eroin, 2 gram esrar, 56,54 gram tütün, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, Y.K.Y, M.A, S.Y. ve Y.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


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