Jandarmadan Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Amasya’nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1 ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:00
Jandarmadan Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Merzifon’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.Ç, İ.E, D.G ve S.S adlı şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Arama köpeği Puslu’nun da katıldığı operasyonda 75 gr metamfetamin, 2 gr kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassas tartı, suçtan elde edilen 16 bin 35 TL nakit para ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Tamamlanan soruşturma işlemleri sonrası şüphelilerden M.Ç, İ.E ve D.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. S.S ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!

Kırmızı bültenle aranıyordu... Amasya'da yakalandı!
Amasya’da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Amasya’da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler