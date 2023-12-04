Jandarmadan Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Amasya’nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1 ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Merzifon’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.Ç, İ.E, D.G ve S.S adlı şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Arama köpeği Puslu’nun da katıldığı operasyonda 75 gr metamfetamin, 2 gr kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassas tartı, suçtan elde edilen 16 bin 35 TL nakit para ile 4 cep telefonu ele geçirildi.
Tamamlanan soruşturma işlemleri sonrası şüphelilerden M.Ç, İ.E ve D.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. S.S ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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