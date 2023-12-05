Bingöl’de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de toprağa gömülü şekilde uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:14
Bingöl’de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi
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Bingöl'de jandarma tarafından yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü şekilde 13 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 13 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.


Bingöl uyuşturucu

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