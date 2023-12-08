Adana'da vahşet... Boşandığı eşi tarafından yakılarak öldürüldü!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:27

Güncelleme: 08.12.2023 - 18:38

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde 2 Kasım tarihinde Fadime Korkusuz (41) ve boşandığı eşi Muammet G. (57) arasında tartışma yaşandı.

EVİ YAKTI

İddiaya göre, Muammet G. eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Kendisini banyoya kapatan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muhammet G.’nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı.

Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde evi eski eşinin yaktığını öne sürdü. ‘Tehdit’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

36 gündür hastanede tedavi gören Fadime Korkusuz bugün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.