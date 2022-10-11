Adana'da ve Ankara'da IŞİD operasyonu

11 Ekim 2022 Salı, 06:20

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANKARA'DA IŞİD OPERASYONU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü IŞD'in Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.