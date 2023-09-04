Adana'daki 'eşek eti' kesimine ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 04.09.2023 - 20:18

Güncelleme: 04.09.2023 - 20:19

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.