Adana'daki 'eşek eti' kesimine ilişkin yeni gelişme

Adana'da bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 atın ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden Seçkin Y. (42) tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 20:18
Adana'daki 'eşek eti' kesimine ilişkin yeni gelişme
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 


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Adana gözaltı eşek At

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