Depremzede işçiye maaş da tazminat da yok

Depremin yaraları dayanışmayla sarılmaya çalışılıyor, toplum bağış ve yardım seferberliğine devam ediyor. Ancak birçok emekçi için çalıştığı kurum tarafından yaratılan mağduriyet giderilebilmiş değil. Yapı malzemeleri firması Tekzen’de çalışan birçok işçi mağduriyet yaşıyor.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 02:00
Depremzede işçiye maaş da tazminat da yok
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Uzun süredir ekonomik krizde olduğu bilinen Tekzen mağazalarında, işten çıkarılan çalışanların tazminatlarının ve geriye dönük ödenmeyen maaşlarının hâlâ yatırılmadığı belirtildi. 

Antakya’da yaşayan Tekzen çalışanı Ufuk Gökbulut, evinin yıkıldığını ancak tazminatlarının hâlâ ödenmediğini söyledi. Gökbulut, depremde kendi yaşadığı binanın yıkıldığını ve akrabalarını kaybettiğini de belirterek “Yedi yıl Tekzen firmasında çalıştım. Son 1.5 yıldır maaşları geciktiriyorlar veya yarım yatırıyorlar. 8 Aralık’ta işten ayrıldım. Yaklaşık 3 aydır tazminatımı alamıyorum, kimseye de ulaşamıyorum” diye konuştu. 

(Ufuk Gökbulut)

İşçiler depremzede işçilerin hiçbirinin paraları ödenmediğini belirterek sosyal medyada yaptıkları baskıya karşın ödemenin yapılmasını sağlayamadıklarını ifade etti. 


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