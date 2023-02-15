Depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sosyal medya yorumuna tepki

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 08:56

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:27

TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurmuştu.

O YORUMA SESSİZ KALAMADI

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu yemek pişiren Yalçınkaya, sosyal medya hesabındaki paylaşıma yapılan bir yoruma tepki gösterdi.

Bir takipçisi Yalçınkaya'nın gönderisine, "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Yalçınkaya yoruma tepki göstererek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın, ne diyeyim" yazdı.