Depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sosyal medya yorumuna tepki

Afet bölgesinde sahra mutfağı kurarak depremzedeler için ekibiyle yemek yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyadaki paylaşımına yapılan yoruma sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 08:56
Depremzedeler için yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya'dan sosyal medya yorumuna tepki
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TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurmuştu. 

O YORUMA SESSİZ KALAMADI

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu yemek pişiren Yalçınkaya, sosyal medya hesabındaki paylaşıma yapılan bir yoruma tepki gösterdi. 

Bir takipçisi Yalçınkaya'nın gönderisine, "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumunu yaptı. 

Bunun üzerine Yalçınkaya yoruma tepki göstererek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın, ne diyeyim" yazdı. 


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