Adana'nın iki ilçesinde orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Karaisali ve Kozan ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde saat 15.45, Kozan ilçesine bağlı Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkiinde ise saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arasözlerle de karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin iki yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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