Adana'nın iki ilçesinde orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Karaisali ve Kozan ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:40
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Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde saat 15.45, Kozan ilçesine bağlı Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkiinde ise saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arasözlerle de karadan müdahaleye başladı. 

Ekiplerin iki yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.


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