Adana'nın iki ilçesinde orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:29

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde saat 15.45, Kozan ilçesine bağlı Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkiinde ise saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine her 2 ilçedeki yangınlara, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopterle havadan ve arasözlerle de karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin iki yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.