Adapazarı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eğlence mekanı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi’nde gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
Silahların da kullanıldığı kavgada Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toykar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ahmet Toykar’ın cenazesi bugün Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi’nde toprağa verilecek. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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