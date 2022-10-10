Tüfekle 'oynarken' arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da, evin müştemilatında tüfekle oynayan M.F.A. (15) tetiğe basınca vurulan arkadaşı Cumali Pekdemir (15) hayatını kaybetti, M.K. (15) de yaralandı.
Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde, 9 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında; M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı.
M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
KURTARILAMADI
Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi, yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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