Tüfekle 'oynarken' arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:53

Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde, 9 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında; M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı.

M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi, yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor.