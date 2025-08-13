Adaylar dikkat... YKS tercihi bugün sona eriyor!

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı. Tercih işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılıyor.

Adayların tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda yapması gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin son günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.