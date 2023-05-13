Adaylıktan çekilmişti... Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı!
Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, seçime 1 gün kala yaptığı paylaşımda "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kader seçimine 1 gün kala 'sandık' çağrısında bulundu.
"SANDIKTAN VAZGEÇME"
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" mesajını paylaştı.
Sandıktan vazgeçme,— Muharrem İNCE (@vekilince) May 13, 2023
Oylar Memleket Partisi’ne!
SEÇİME 3 GÜN KALA ÇEKİLME KARARI!
Seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye."
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