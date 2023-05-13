Adaylıktan çekilmişti... Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı!

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, seçime 1 gün kala yaptığı paylaşımda "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:44
Adaylıktan çekilmişti... Muharrem İnce'den 'sandık' mesajı!
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Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kader seçimine 1 gün kala 'sandık' çağrısında bulundu.

"SANDIKTAN VAZGEÇME"

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" mesajını paylaştı.

SEÇİME 3 GÜN KALA ÇEKİLME KARARI!

Seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Benim tek derdim Türkiye."


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