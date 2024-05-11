ADD Kadıköy Şubesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutladı
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kadıköy Şubesi gazetemizin 100'üncü yaşını üyeleriyle kutladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kadıköy Şubesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını bugün çıkan sayı ile kutladı.
Şube Başkanı Mehmet Akar "Cumhuriyet için Cumhuriyet" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"CUMHURİYET GAZETESİ 100 YAŞINDA…"
"KUTLU OLSUN…
Cumhuriyet için Cumhuriyet…
Önderimiz #Atatürk’ün kuruluş parasını verdiği ve adını koyduğu, sesimiz, yoldaşımız Cumhuriyet Gazetesi 100. yaşında…
El ele, omuz omuza nice yıllara!"
CUMHURİYET GAZETESİ 100 YAŞINDA…— ADD Kadıköy Şubesi (@addkadikoy) May 11, 2024
KUTLU OLSUN…
Cumhuriyet için Cumhuriyet…
Önderimiz #Atatürk’ün kuruluş parasını verdiği ve adını koyduğu, sesimiz, yoldaşımız Cumhuriyet Gazetesi 100. yaşında…
El ele, omuz omuza nice yıllara ! #Cumhuriyet #CumhuriyetGazetesi @cumhuriyetgzt pic.twitter.com/hDZzHBiH7Y
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