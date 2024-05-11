ADD Kadıköy Şubesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutladı

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kadıköy Şubesi gazetemizin 100'üncü yaşını üyeleriyle kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:43
ADD Kadıköy Şubesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutladı
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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kadıköy Şubesi Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını bugün çıkan sayı ile kutladı.

Şube Başkanı Mehmet Akar "Cumhuriyet için Cumhuriyet" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURİYET GAZETESİ 100 YAŞINDA…"

"KUTLU OLSUN…

Cumhuriyet için Cumhuriyet…

Önderimiz #Atatürk’ün kuruluş parasını verdiği ve adını koyduğu, sesimiz, yoldaşımız Cumhuriyet Gazetesi 100. yaşında…

El ele, omuz omuza nice yıllara!"



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