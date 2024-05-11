Cumhuriyet Gazetesinin Yolu

11 Mayıs 2024 Cumartesi

Mayıs ayı başından bu yana, 7 Mayıs 1924’te Atatürk’ün önerisi ve katkılarıyla kurulan gazetemizin 100. yılını çeşitli etkinlikler ile kutlamaya başladık. Yıl boyunca kutlamayı sürdürmeyi de amaçlıyoruz.

Gericilerin ve her dönemin fırdöndüleri, iki Cumhuriyet ile; 1923 Cumhuriyeti ve Cumhuriyet gazetesiyle geçmiş 100 yıl boyunca hep uğraşmışlardır.

Her iki takımın safsatasına kulak verirseniz 1923 Cumhuriyeti diktatörlüktür, yasaklarla ve baskılarla doludur. Cumhuriyet gazetesi de bu Cumhuriyetin yayın organı olduğu için benzer tutumlar içinde olmuştur!

Gericilerin tutumu, devrime ve devrimin getirdiği tüm kazanım ve Aydınlanma atılımlarına karşı oldukları için hiç değişmez.

Fırdöndülere gelince... Onlarınki gereksiz gevezelik, tarihsel bilinçten yoksun, aşağılık duygusu ve işbirlikçiliğe bulanmış laf kalabalığıdır. Üstüne bir de Cumhuriyet gazetesine duydukları kuyruk acısına benzer kini de eklerseniz bu takımın ne mal olduğu açıkça ortaya çıkar.

Aradaki 100 yıllık süreçte karşıdevrimciler çeşitli ataklarla her iki Cumhuriyeti de hedef almış ama yok edememişlerdir.

Son yerel seçimler de halkın büyük çoğunluğunun 1923 Devrimi’nden yana ve gericilerin ülke yönetemeyecekleri inancı içinde olduğunu kanıtlanmıştır.

Cumhuriyet gazetesi de bu süreçte tüm ekonomik ve siyasal baskılara karşın, kendi alanında neredeyse biricikliğiyle tarihsel çizgisini yine korumaya devam etmiştir.

O tarihsel süreç bellidir: İşbirlikçi, gerici DP iktidarı döneminden 12 Mart cuntasına, 1970’lerde ülkenin adeta bir iç savaşa sürüklenişinden 12 Eylül faşizmine değin tüm baskıcı-gerici yönetimlere karşı direnişlerin önünde ve Türkiye’nin sola, özgürlük, eşitlik ve kardeşliğe açılma penceresinde Cumhuriyet gazetesi vardır.

12 Mart’ta yazarları işkencehanelerden geçirilmiştir. 12 Eylül’de sahibi dahil, yazarları soruşturmalara uğramasına, cezaevlerinde yatmasına karşın Cumhuriyet gazetesi acı çekenlerin, zulüm görenlerin sesi olmayı sürdürmüştür.

Aynı durum bugünkü Saray rejimi için de geçerlidir. Cumhuriyet yine halkın çıkarları adına dayanmaya, direnmeye kararlıdır.

Varsın gericiler ve fırdöndüler; yayımlandığı 100 yıl boyunca ülkenin kültürüne, sanatına, siyasetine, toplumsal gelişimine, düşün dünyasına hiçbir katkıda bulunmamış gibi Cumhuriyet gazetesini birtakım fırsatlar yaratıp karalamaya, küçük düşürmeye çalışsınlar...

Bildik deyişteki gibi, karaya sabun, deliye öğüt neylesin.

Cumhuriyet gazetesi, bilinçli okurları, erdemli çalışanları ve kurumu yaşatmakta kararlı yöneticileri ile Atatürk’ün kalıtının, Cumhuriyet Devrimlerinin, halkın yararlarının, dünya barışının ve doğru bildiği aklın yolunda yürümeyi sürdürecektir.

Gazetemizin 100. yılı kutlu olsun.

CUMHURİYET KURUMU

Gazetemizin hafta başından bu yana İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlediği 100. yıl törenleri, Cumhuriyet’in ne denli kapsayıcı, güvenilir ve kamuoyunda önemsenen bir kurum olduğunu bir kez daha gösterdi.

İş dünyasından emek kesimine, demokratik kitle örgütlerinden meslek odalarına, spordan kordiplomatiğe, siyasetten kültür ve sanat alanına, okurlarından dostlarına değin üst düzey katılımlarla gerçekleşen törenler gazetemiz Cumhuriyet’in asırlık temellerinin sarsılmaz olduğunun göstergesiydi.

Ne mutlu Cumhuriyet ailesine.

