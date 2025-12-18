Cumhuriyet Gazetesi Logo
ADD Kadıköy Şubesi’nde yeni yönetim göreve başladı

ADD Kadıköy Şubesi’nde yeni yönetim göreve başladı

18.12.2025 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ADD Kadıköy Şubesi’nde yeni yönetim göreve başladı

Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu sonucunda yapılan seçimlerde Mehmet Akar, üyelerin oylarıyla ADD Kadıköy Şube Başkanlığı’na seçildi. Akar, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık vurgusuyla yeni dönemde görevi devraldı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da delege olarak seçildi. Kösedağı’nın delege seçilmesi, yerel yönetimlerle Atatürkçü düşünce arasındaki bağın güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Genel kurulun ardından göreve başlayan ADD Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, şeffaf ve demokratik bir anlayışla görev dağılımı yapıldı.

Yapılan görev paylaşımına göre ADD Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

• Mehmet AKAR – Başkan

• Volkan ŞİMŞEK – Başkan Yardımcısı

• Aysun ARU – Yazman

• Levent ERDEMİN – Sayman

• Zuhal KAĞNICI Üye

• Süleyman FİLİZ Üye

• Sema DUMAN – Üye

• Mesut AKSOY – Üye

• Cansel TUNA – Üye

Yeni yönetim, laiklikten, tam bağımsızlıktan ve Cumhuriyet’in kazanımlarından taviz vermeden, Kadıköy’de Atatürkçü düşüncenin örgütlü mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor.

ıklamada, Ahmet Taner Kışlalı’nın Atatürkçü Düşünce Derneği’nde görev almak yurtseverlik görevidir, ihmal etmeye gelmezsözlerine atıf yapılarak, üstlenilen sorumluluğun bilinci vurgulandı.

İlgili Konular: #kadıköy #Atatürkçü Düşünce Derneği #ADD #Yönetim

İlgili Haberler

ADD'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve DEM Partili Sakık hakkında suç duyurusu
ADD'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve DEM Partili Sakık hakkında suç duyurusu Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Her iki isme yönelik ağır kamu davası açılması talep edildi.
ADD’den Cumhuriyet Bayramı açıklaması: ‘Türk Milleti'nin Atatürk sevgisi tükenmez’
ADD’den Cumhuriyet Bayramı açıklaması: ‘Türk Milleti'nin Atatürk sevgisi tükenmez’ Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliye kahramanlarının 30 Ekim 1918’de ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerine canla başla çalışarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma süreci anlatıldı. "Devlet ‘Şahsım Devleti’ ne dönüştürüldü. Millet fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşürüldü..‘İşte bu ahval ve şerait içinde dahi’ vazifemizin bilincindeyiz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak milletimizle birlikte Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşacağız, söz veriyoruz” denildi.
Karşıyaka ADD: 'Cumhuriyet gazetesi ekonomik kuşatma altındadır'
Karşıyaka ADD: 'Cumhuriyet gazetesi ekonomik kuşatma altındadır' Karşıyaka ADD, ekonomik baskılar altındaki Cumhuriyet Gazetesi’ne destek için meydandan bankamatik sırasına geçerek bağış yaptı.