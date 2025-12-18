ADD Kadıköy Şubesi’nde yeni yönetim göreve başladı

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da delege olarak seçildi. Kösedağı’nın delege seçilmesi, yerel yönetimlerle Atatürkçü düşünce arasındaki bağın güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Genel kurulun ardından göreve başlayan ADD Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, şeffaf ve demokratik bir anlayışla görev dağılımı yapıldı.

Yapılan görev paylaşımına göre ADD Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

• Mehmet AKAR – Başkan

• Volkan ŞİMŞEK – Başkan Yardımcısı

• Aysun ARU – Yazman

• Levent ERDEMİN – Sayman

• Zuhal KAĞNICI – Üye

• Süleyman FİLİZ – Üye

• Sema DUMAN – Üye

• Mesut AKSOY – Üye

• Cansel TUNA – Üye

Yeni yönetim, laiklikten, tam bağımsızlıktan ve Cumhuriyet’in kazanımlarından taviz vermeden, Kadıköy’de Atatürkçü düşüncenin örgütlü mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, Ahmet Taner Kışlalı’nın “Atatürkçü Düşünce Derneği’nde görev almak yurtseverlik görevidir, ihmal etmeye gelmez” sözlerine atıf yapılarak, üstlenilen sorumluluğun bilinci vurgulandı.