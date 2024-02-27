ADD’den Şevki Yılmaz için suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), büyük Atatürk’e hakaret edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor....
ADD Ankara Şubeleri, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu’nun düğününde, “Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetle anıyorum” sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz hakkında dün suç duyurusunda bulundu.
Şube üyeleri Ankara Sıhhiye Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Ankara şubeleri adına açıklamalarda bulunan ADD Ümitköy-Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, “Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, son dönemde emsali görülmemiş bir saldırıya uğradılar. Bazı meczuplar, kurucular için soysuzluk ifadeleriyle birlikte lanetlemeye bile kalktılar. Atatürk’ü sadece özel günlerde ananlar, Cumhuriyetimizi kendi istedikleri çağdışı düzeni oluşturmak için her türlü gerici ve saldırgan saldırılara karşı ses çıkarmadı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü korumak için her türlü iradeyi kullanırız. Bu Cumhuriyetin fertleri olarak irademiz tamdır” dedi.
‘DÜŞMANLAR ÖVÜLDÜ’
Şubeler, ayrı ayrı kendi imzalarıyla ortak suç duyurusunda bulundu.
Ortak suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık için Milli Mücadele’de topyekûn savaşmış kahramanlar alenen aşağılanmış, kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanlar savunulmuştur.”
Dilekçede, yasalara göre Atatürk’ün anısına açıkça hakaret edilmesinin suç olduğu anımsatıldı.
Ayrıca dilekçede
“Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’nin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve
devletin yargı organlarını alenen
aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır” dendi.
Bunun yanı sıra Yılmaz’ın ifadelerinin
de halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme
suçunu oluşturduğu da belirtildi.
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