Atatürk'e hakaret etmişlerdi: HKP'den Şevki Yılmaz ve Halil Konakcı hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Yılmaz’ın bedduasına “amin” diyen imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP Çankaya Belediye Başkan Adayı avukat Ayça Okur, “İkinci kuvayi milliyeciler olarak, bu saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:07
Atatürk'e hakaret etmişlerdi: HKP'den Şevki Yılmaz ve Halil Konakcı hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news

Eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın II. Abdülhamid’in torununun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ve “Selanik’ten gelen dönme” ifadeleri ile imam Halil Konakcı’nın da “amin” demesine tepkiler sürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Yılmaz, Konakcı ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatmayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli savcılar hakkında, “1 Kasım 1922’de kabul edilen 308 numaralı ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, hukuku hâkimiyet ve hükümraninin mümessili hakikisi olduğuna dair’ adlı kararnamesine aykırılık”, “Hilafetin ilgasına ve hanedanı osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair 03.03.1924 tarih ve 431 sayılı kanunu madde 1’e muhalefet”, “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkında Kanun’a aykırılık”, “halkı kin veya düşmanlığa tahrik”, “Anayasa’yı ihlal” ve “Anayasa başlangıç ilkeleri ile Anayasa madde 2 ve madde 6’ya aykırılık” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Öte yandan Yılmaz ve Konakcı hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

SÜTÇÜ İMAM’IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Çankaya Belediye Başkan Adayı avukat Ayça Okur, Kahramanmaraş’ın kuvayı milliye önderlerinden Sütçü İmam’a atfedilen, “Her kim ki Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayimilliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kâfir kanı akar” cümlesini hatırlattı.

“AKP’giller beslemeleri Şevki Yılmaz, Halil Konakcı, Atatürk’e ve kuvayi milliyeci atalarımıza ‘Osmanlı’yı süren soysuzlar’ diyerek salyalarını akıtıyorlar. Sonunu düşünmeyen kahramana, bu halkın damarlarına Yunan’ın, Ermeni’nin kanının karışmasını önleyen Kurtuluş Savaşı’mızın önderine ‘Selanik’ten gelen dönme’ diyerek içlerindeki kini kusuyorlar” diyen Okur, şunları kaydetti:

“Nene Hatun’ların, Kara Fatma’ların, Şerife Bacıların ak sütünden içmiş tertemiz bir neslin torunları, ninelerimizi işgalci Yunan’ın, işgalcilerle işbirliği yaparak arkamızdan vuran Ermeni’nin zulmünden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü’lerin torunları olmaktan, onların kanı canı pahasına emanet ettikleri bu vatanı namus belleyip uğruna mücadele etmekten bir an bile geri durmamış, bu ülkenin en vatansever, en halksever partisi Halkın Kurtuluş Partisi, Atatürk’e ve silah arkadaşlarına karşı bu hakaretlere, bu aşağılık saldırılara kayıtsız kalmanın çiğ süt emmek demek olduğunu değerlendirmektedir.

Şu ana kadar, kuvayi milliyeci atalarımızın mücadele bayrağını, onların sonunu düşünmeyen kahramanlığını, onların ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek hayatlarını bu onurlu mücadeleye vakfeden anlayışlarını örnek alan ikinci kuvayi milliyeciler olarak, bu saldırılara karşı hep mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin neferlerinin ak süt kokan temiz solukları halkımızı ortaçağ karanlığına götürmeye yeminli çiğ süt emmiş Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin torunlarının ensesinde olacak. Bu da böyle biline.”


Atatürk haberleri Halkın Kurtuluş Partisi haberleri İmam Halil Konakcı haberleri Şevki Yılmaz haberleri HKP haberleri Azime Ayça Okur haberleri

İlgili Haberler

Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Müfettiş raporları ortaya çıktı: Gerici Şevki Yılmaz, Atatürk anıtına gitmemek için 26 sahte rapor almış!

Müfettiş raporları ortaya çıktı: Gerici Şevki Yılmaz, Atatürk anıtına gitmemek için 26 sahte rapor almış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'ne yeni isim

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'ne yeni isim
Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!

Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!
Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk
Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı

Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı
Son Dakika... Ege Akersoy beraat etti

Son Dakika... Ege Akersoy beraat etti
Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…

Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…
Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'

Anadili Günü AKP'lileri birbirine düşürdü: 'Gönüllü asimile olalım ki anca birlik oluruz değil mi?'
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!