Gebze'deki hayvan katliamı: AKP'li belediye başkanı ve bakımevi müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 19:08

Güncelleme: 12.10.2024 - 19:08

Gebze Belediyesi’ne ait barınağın önünde çöp konteynerinde öldürülmüş çok sayıda köpek ve kedi bulunmasının ardından tepkiler devam ediyor.

HKP avukatları; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve sorumlu veteriner hekimler hakkında "görevi kötüye kullanma", "5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununa muhalefet" suçlarından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, özetle şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda bir hayli artan hayvana şiddet vakaları, hayvanlara yönelik zulüm hız kesmeden devam etmektedir. Çünkü AKP, failleri hayvana şiddete yönlendiren ve eylemlerinin cezasız kalacağına dair güvence veren sokak köpeklerinin kitlesel imhası kanununu çıkartmıştır. Hayvan refahını sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmemiş, tam aksine sokak hayvanlarını hedef gösteren açıklamaları ve dezenformasyon ile hayvanlara yönelik zulmün, şiddetin, işkencenin ve katliamın çoğalmasına sebep olmuştur.

Kısırlaştırma ve aşılama programları uygulanmamış, hayvanlar aç susuz bırakılmış, yaşam alanlarından koparılarak ölüm kampı barınaklara hapsedilmiştir. İşkence, tecavüz ve katliam suçlularına hak ettikleri cezalar verilmemiş, kafasına kürekle vurularak öldürülen ya da sokak ortasında boğularak katledilen köpeklerin; asansörde tekmelenerek öldürülen veya apartmanın dördüncü katından atılan kedilerin, ölüm kampı barınaklarda açlıktan birbirini tüketenlerin, karanlık odalarda can çekişmekte olan dostlarının yanına atılan yeni masum bedenlerin ve acı hikayelerine tanıklık ettiğimiz sayısız hayvanın hesabı sorulmamıştır.

Ne yazık ki hayvan katliam yasası çıktıktan sonra belediyeler hızla usule, yasaya ve vicdana aykırı olarak barınaklara talimat vererek sokaklardan kedi ve köpekleri toplatmış ve işkencelerle bu masum savunmasız canlıları katletmeye başlamıştır. Tüm bu anılan nedenlerle; hem 5199 sayılı Kanun, hem de Türk Ceza Yasası kapsamında inceleme yapılarak sorumlu kişilerin cezalandırılmasını, konuyla ilgili inceleme yapılmasını talep ediyoruz."