Adil bir dünya kadınlarla mümkün

Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Cumhuriyet’e konuşan ilerici kurum ve kuruluşların kadın mücadelesine tavrı net: Şeriata hayır, laik yaşama evet!

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
Adil bir dünya kadınlarla mümkün
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Lale Pilatin (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı):

Büyük Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet de bir kadın devrimidir. Bizim için çağdaşlaşma demek; cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, laik bir toplum düzeni demektir. Bu doğrultuda sorumluluklarımızı biliyor ve çağdaş Türk kadınını sonuna dek destekliyoruz.

M. Hüsnü Bozkurt (Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan ):

Bugün Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşmanın, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini terk etmenin, devletimizin hamurundaki namus mayasını eksiltmenin, akıl ve bilim yolunu reddetmenin bedelini başta kadınlarımız milletçe çok ağır ödüyoruz. Ama nehirler tersine akıtılamaz! Emperyalizm ve işbirlikçileri ne yaparlarsa yapsınlar güçlü bir kadın direnci ve örgütlü dayanışma bilinci oluşmuştur. Bu dayanışma ve direnç, cinsiyetçi önyargıları ve eşitsizlikleri aşmak için yoluna devam etmektedir.

Aylin Nazlıaka (CHP Kadın Kolları Genel Başkanı):

Bugün dünya genelindeki bütün kadınlar için direnişin ve mücadelenin günü. İster tarlada çapa yapsın ister ev kadını olsun, isterse istihdam yaratıyor olsun bütün kadınlar emekçidir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Atatürk’ün devrim ve devrimlerinin izinde attığımız her adımla, eşitliği ve umudu örgütlüyoruz. Şiddetsiz, sömürüsüz, hepimizin eşit olduğu bir düzeni kurana kadar mücadelemiz sürecek.

Av. Müjde Tozbey (Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı):

Bugün 8 Mart’a şeriat dayatmalarıyla giriyoruz. Cumhuriyet kazanımlarımızdan olan laik ve özgür bir yaşamın yerine, otoriter, baskıcı ve belli bir dinin dayatmalarını içeren bir yaşam kurulmaya çalışılıyor. Biz bu dayatmaya karşı 8 Mart’a şeriata hayır, laik yaşama evet sloganlarımızla gireceğiz!


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