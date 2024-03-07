Özgür Özel’den 8 Mart’a özel program: ‘Eşitlik Politika Belgesi’ imzalayacaklar

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında CHP Lideri Özgür Özel’in partinin kadın emekçileri olan Kadın Kolları ile il ziyaretleri yapacaklarını ve belediye başkan adaylarıyla “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi” imzalayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:27
Özgür Özel’den 8 Mart’a özel program: ‘Eşitlik Politika Belgesi’ imzalayacaklar
Abone Ol google-news

Bütün kadınların emekçi olduğunun altını çizen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi: 

“Genel Başkanımızla programımız bugün başlıyor. Rotamızda ilk olarak kadın belediye başkan adayımızın olduğu Bilecik yer alıyor. Ardından da kadın büyükşehir belediye başkan adayımızın olduğu Eskişehir’e geçeceğiz. Genel Başkanımızın bu iki günlük halk buluşmalarında ağırlıklı olarak kadınlar yer alacak. İlk gün, süpürgesi ile ünlü Bilecik’te kadınlar mor dövizleri süpürgeye yapıştırarak taşıyacak. Kadın dayanışmasını yükseltmeyi ve partimizin emekçi kadınlarını Genel Başkanımızla bir araya getirmeyi önceledik.”

“BELEDİYE BAŞKANLARI EŞİTLİK POLİTİKA BELGESİ İMZALAYACAK”

8 Mart kapsamında 81 il, 973 ilçe Kadın Kolu Başkanının eş zamanlı basın açıklaması yapacağını belirten Nazlıaka,  8 Mart programın detaylarını şu şekilde aktardı: 

“Kadın Kolları MYK Üyelerimizin de katılımıyla Eskişehir İl Başkanlığımızda partililerimizle buluşacağız. 8 Mart’ta önemli bir adım atacağız. Partimizin eşitlikçi anlayışından hareketle, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi hazırladık. Eskişehir İl Başkanlığımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, belediye başkan adaylarımız Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’ni imzalayacak. 

Bu belge kapsamında başkan adaylarımız; kadın erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak gördüklerini vurgulayacak. Politikaların, projelerin, bütçenin eşitlikçi ve katılımcı bir anlayışla yapılacağına söz verecek. Kadınların kent hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların idari izinli sayılmasına kadar birçok taahhütte bulunacak. İmzaların ardından da Odunpazarı Meydanı’nda Miting gerçekleştireceğiz.” 

“YAŞAM KADINDIR”

Nazlıaka, sözlerini şöyle sonlandırdı: 

“Ayrıca 8 Mart’ta tüm il ve ilçe binalarına mor bir pankart asılacak. Üzerinde ‘kadın; umuttur, mücadeledir, emektir, azimdir, gelecektir, cesarettir, eşitliktir. Yaşam, kadındır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!’ ifadelerinin yer aldığı pankart görüntüleri aynı etiketlerle sosyal medyada paylaşılacak.”


aylin nazlıaka haberleri Özgür Özel haberleri 8 mart haberleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel STK temsilcileriyle bir araya geldi, Kütahya'da yapılması gereken ilk şeyi açıkladı: 'Bunu durdurmak gerekiyor...'

Özgür Özel STK temsilcileriyle bir araya geldi, Kütahya'da yapılması gereken ilk şeyi açıkladı: 'Bunu durdurmak gerekiyor...'
Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış'

Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış'
Halk TV canlı yayınında 'reklam' gerginliği... Özgür Özel'den Şirin Payzın'a: 'Bu doğru değil!'

Halk TV canlı yayınında 'reklam' gerginliği... Özgür Özel'den Şirin Payzın'a: 'Bu doğru değil!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'
‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu

‘Enerji terapisi yapacağım dedi’ baldızına cinsel istismarda bulundu
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Sahte arsa ilanlarıyla milyonluk vurgun: 7 Kişi tutuklandı!

Sahte arsa ilanlarıyla milyonluk vurgun: 7 Kişi tutuklandı!
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu