Adil Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz Poyrazköy'de 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katılmadan önce Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti. Karaismailoğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı dünyanın en zor geçiş güzergahlarından bir tanesi. Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar.
Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.
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