Adil Karaismailoğlu'ndan 'Scooter' açıklaması

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde restorasyonu tamamlanan 800 yıllık tarihi Akköprü'nün açılış törenine katıldı.

'SCOOTER'LARIN KULLANILMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ'

Köprüyü gezen Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarının son dönemde artan Scooter kazalarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Karaismailoğlu, Ankara ve İstanbul gibi metropollerde Scooter kullanımının hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirerek, "Scooter'lar geçtiğimiz yıllarda kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Scooter'ların belli kurallar dahilinde kullanılması için yönetmelikler çıkardık. Scooter'lar yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde kullanılmalı; ancak görüyoruz ki caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar. Scooter'ların kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz. Maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaları önlemek için İçişleri Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz. 15 dakikanın altındaki seyahatlerde araç kullanılmamasını bisiklet, Scooter'ların ve yürüyüş yollarının kullanılmasını teşvik eden politikalar geliştiriyoruz" dedi.