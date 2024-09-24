Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız hakkında dava: 28.5 yıla kadar hapis talebi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:48

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:48

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı' olarak bilinen Adil Öksüz'ün yurt dışına firar etmesine yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Cihat Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cihat Yıldız'ın, FETÖ'nün firar ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalarda, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışırken yakalandığı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

"ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİSİYLE İRTİBATI VAR"

İddianamede, Cihat Yıldız'ın Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık'tan sonra 83 bin 736 lira artış olduğu ve örgüte ait çeşitli kuruluşlarda kaydı bulunduğu belirtildi. Savcılık, Yıldız'ın telefonunda örgütün gizli haberleşme için kullandıkları "Kakao" ve "ByLock" uygulamalarının tespit edildiği ve terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile irtibatının bulunduğu tespitlerinin yapıldığını kaydetti.

GİZLİ TANIK İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede, FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki askerlerden sorumlu imam olan ve tanık koruma programı kapsamında "Aksiyon" isimli gizli tanığın, 27 Mart 2018'de Cihat Yıldız hakkında verdiği ifadeye de yer verildi. Gizli tanık, ifadesinde Adil Öksüz'ün kendi evine geldiğini, 3-4 gün sonra ise "Bahadır" kod isimli olarak bildiği Cihat Yıldız'ın da geldiğini, ikilinin kendisinin duyamayacağı şekilde evin başka odasında konuştuklarını öne sürdü.

"PLAN BENİM EVİMDE YAPILDI"

Gizli tanık, beyanında Adil Öksüz'ün başka bir yere götürülme planının bu şekilde yapıldığını iddia ettiği beyanında, "Ağustos ayının ikinci veya üçüncü günü Cihat Yıldız, Adil Öksüz'ü evimden götürmek üzere geldi. Adil Öksüz'ün siyah bir valiz içerisinde bulunan şahsi eşyalarını Bahadır (Cihat Yıldız) alarak önden çıktı. Ardından ben çıktım. Benden birkaç dakika sonra ise Adil Öksüz evden çıktı. Dışarıya çıktığımızda bizi iki ayrı araba bekliyordu. Öndeki araçta görsem teşhis edebileceğim, Zafer ismiyle hatırladığım bir şahıs şoför olarak bulunuyordu ayrıca o araca Bahadır ve Adil Öksüz bindi. Bahadır önde, Öksüz arkada tek oturuyordu. Öndeki araç, camları filmli araç idi. Arkadaki araca ise ben ve yine teşhis edebileceğim, Alper isimli şahıs bindik. Şoförlüğü Alper yapıyordu. Araçlar hareket ettikten sonra bizim bulunduğumuz araç öndeki aracın önüne geçti. O şekilde seyre devam ettik" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cihat Yıldız'ın iddianamede yer alan ifadesinde, örgütsel faaliyette bulunmadığını söyleyerek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte Adil Öksüz'le görüşmediğini, aynı evde kalmadığını ve Öksüz'ün yurt dışına kaçırılması konusunda yardım etmediğini ifade ederek hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti. Yıldız, Adil Öksüz'ü, 2010-2011 yılları arasında tefsir konusunda verdiği sohbete katılmış olması nedeniyle tanıdığını söyleyerek, "Kendisiyle bunun dışında herhangi bir organik bağım ve iletişimim olmamıştır. Darbe günü ben zaten Bursa'ya gitmiştim. O günün akşamı 8-9 gibi İstanbul'a evime döndüm. Darbenin olduğunu da Ankara'dan ismini vermek istemediğim beni arayan arkadaşımdan öğrendim" dedi.

28.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Cihat Yıldız'ın, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve yakalandığı sırada ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimliğini ibraz ettiği gerekçesiyle de "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından toplamda 17 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Cihat Yıldız hakkındaki iddianame, firari olarak yargılaması süren İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirmesi talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme, dosyayı kabul etti. Sanık Yıldız, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.