Soylu'ya 'duyurulamayan' sorular: Adil Öksüz ve Sedat Peker

23 Kasım 2021 Salı, 11:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Ancak CHP’li Polat’ın kamuoyunda sıkça tartışılan konularla ilgili yönelttiği sorular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtsız kaldı.

"GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT İLE EMNİYET İSTİHBARAT ARASINDA UYUM YOK!"

Bakan Soylu’nun sunumunda MİT ile Emniyet arasında geniş bir mutabakat ve uyum olduğunu belirtmesine itiraz eden Polat, “Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ile Emniyet İstihbarat arasında bir uyum var mıdır, ben bunu sormak isterim. Aslında olmadığını biliyorum çünkü Mersin'de yapılan operasyonlarda, Sedat Peker'in iddialarından sonraki operasyonlarda öncelikle biliyoruz ki emniyete verilmiş dinleme kararları var, arkasından iptal ediliyor ve suçlunun üzerine gidilmesi bir şekilde engelleniyor. Bununla ilgili Sayın Bakanın bir çalışması var mıdır? Neden Mersin'de yakalanan uyuşturucular sadece şirket personelleriyle, şirket yetkilileriyle sınırlı kalmış ve sadece onlarla ilgili soruşturma yapılmıştır, neden derinlemesine gidilmemiştir? Yine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbaratının Mersin'de beklediği gemi rota değiştirerek İskenderun'a gitmiş, İskenderun'da beklerken de Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri tarafından operasyon yapıldığında neden Gümrük Muhafaza ekipleri o operasyonda yoklardı?” sorularını yöneltti.

SEDAT PEKER VİDEOLARI ÇEKENE KADAR NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum” diyerek iddiaları yargıya taşıyacağını belirtmesini hatırlatan Polat, “İçişleri Bakanı, sadece kendisiyle ilgili iddialardan mı sorumludur; Sedat Peker'in video aracılığıyla ihbar ettiği cinayet, tecavüz, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır iddialarla ilgili neden suç duyurusunda bulunmamıştır? Bir televizyon kanalında programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Hrant Dink suikastının hükümlüsü Erhan Tuncel'le ilişkisinden bahsetmiştir. Sedat Peker, 2005 ile 2014 yılları arasında tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Hrant Dink cinayeti 2007 yılında işlenmiştir. Peker ile Tuncel ne zaman, nerede, nasıl ilişki kurmuştur? Bu ilişkiden İçişleri Bakanının ne zaman haberi olmuştur? Sedat Peker videoları çekene kadar neden bu ilişkilerle ilgili işlem yapılmamıştır? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir tecavüz olayına karıştığını ancak bu yöndeki şikâyetin polis karakolunda sümen altı edildiğini söylemiştir. İçişleri Bakanı Soylu, tecavüz gibi ağır bir suçu işleyen Sedat Peker'le ilgili neden daha önce suç duyurusunda bulunmamıştır, tecavüz suçunu karakolda sümen altı eden Emniyet mensupları hakkında bir işlem yapmış mıdır? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Gazeteci Uğur Mumcu ve Kıbrıslı Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili iddiaları araştırılacak mıdır?” dedi.

YERİ BİLİNEN ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA VAR MI?

15 Temmuz darbe girişimimim kilit isimlerinden, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün akıbetini de soran Polat, “18 Temmuz 2016'dan bu yana firari olan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakılan FETÖ üyesi Adil Öksüz'ün serbest bırakılması, firar etmesi ve yakalanmamasıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Aralık 2019'da katıldığı bir televizyon programında ‘Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz ama bizde kalsın’ demiştir. Bu açıklamanın üzerinden üç yıl geçmiştir. Adil Öksüz yurt içindeyse neden yakalanmamıştır, yurt dışındaysa Adil Öksüz'ün iade edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bunların cevaplanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.