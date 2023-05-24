'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna yaşamını yitirdi.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Ergun Öztuna için 25 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenleneceğini duyurdu.
Ergun'un cenazesi, perşembe günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle vaktinin ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Öz anlattı: 'Oğan makam için destek verdi!'
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Erdoğan bunu da yaptı: Malatya'da skandal kıyaslama!
- Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem
- Erdoğan'dan yeni montaj açıklaması
- Meral Akşener’den Ümit Özdağ açıklaması!
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Erdoğan'a zehir zemberek 'montaj' tepkisi