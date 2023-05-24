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'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:26
'Puşkaş Ergun' lakaplı Ergun Öztuna hayatını kaybetti
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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Ergun Öztuna için 25 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenleneceğini duyurdu.

Ergun'un cenazesi, perşembe günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle vaktinin ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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