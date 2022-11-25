Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok, belki dünyada da yoktur'
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir yurttaşın adını duyan şaşırıyor. Türkiye’de adaşının olmadığını iddia eden yurttaş, "Belki dünyada da yoktur" diyor.
Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, isminin tek olduğunu düşünüyor.
Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.
"TÜRKİYE'DE ADAŞIM YOK"
Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.
"YABANCI İSİM GİBİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"
Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, “Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- İstiklal Caddesi için yeni karar