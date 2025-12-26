Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Adınız FETÖ soruşturmasında' diyerek 1,5 milyonluk vurgun yaptılar: 2 tutuklama

'Adınız FETÖ soruşturmasında' diyerek 1,5 milyonluk vurgun yaptılar: 2 tutuklama

26.12.2025 10:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Adınız FETÖ soruşturmasında' diyerek 1,5 milyonluk vurgun yaptılar: 2 tutuklama

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı bir vatandaşın 1 milyon 500 bin lira parasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde ikamet eden R.Y. (75), telefonla arayan ve kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırıldı.

Şüpheliler, müştekiye adının iddiaya göre "FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensuplarınca kullanıldığını ve bu kişilerin kuyumcu soygununa karıştığını" söyledi. İkametinde bulunan altın ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten şüpheliler, eşyaların görevliye teslim edilmesi halinde daha sonra geri verileceğini ifade etti.

ZİYNET EŞYALARINI TESLİM ETTİ

Korku ve panik yaşayan müşteki, ikametine gelen şahıslara toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 21 adet Ata altın, 3 adet Adana burmalı bilezik, 10 adet çeyrek altın, altın boyun zinciri, 2 adet alyans yüzük, 2 adet birer gram altın ve 850 euroyu teslim etti.

Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin A.T. (20) ve M.A.K. (26) olduğu tespit edildi. İstanbul’da yakalanan 2 şüpheli, Bursa’ya getirilerek adli makamlara sevk edildi.

 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #Bursa #Osmangazi

İlgili Haberler

FETÖ'nün 'kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada yeni gelişme!
FETÖ'nün 'kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada yeni gelişme! FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar!
Futbolda 'FETÖ' operasyonu: Eski TFF Başkanvekili ve 3 isim hakkında karar! Futbolda FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanvekili Lütfi Arıboğan ve üç eski yönetici hakkında karar verildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yakalandı.