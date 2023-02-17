Adıyaman Besni’de hâlâ enkaz altında yurttaşlar var

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:36

Adıyaman’ın Besni ilçesi depremden en çok etkilenen ilçelerinden biriydi.

İlçeye günlerce arama-kurtarma ekibi gelmediğini iddia eden avukat Cantekin Karadeniz, “Başta ses verenler vardı, günler sonra soğuktan öldüler. Bizi sahipsiz bıraktılar, gelmediler. Ben de depremzedeyim, akrabalarımı, dostlarımı kaybettim ama ilk günden beri sahadayım. Besni belediye başkanını bir kez bile görmedim. Sadece kolluk kuvvetleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılan insanlarımız oldu. Bugün 10. gün hâlâ enkaz altında olanlar var” diyerek Besni’ye kurtarma ekibi istedi.