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Adıyaman'da 12 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da 12 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

11.10.2026 15:19:00
Güncellenme:
DHA
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Adıyaman'da 12 gündür kayıp olan 16 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da 28 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki E.Y., 12 gün sonra Şanlıurfa'da bir parkta bulundu. Günlerdir parklarda uyuduğu öğrenilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, ailesiyle görüşmek istemediği bildirildi.

Adıyaman'da 12 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki E.Y., Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bulundu.

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan E.Y., 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evinden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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12 GÜN BOYUNCA PARKLARDA UYUMUŞ

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda E.Y.'yi Şanlıurfa kent merkezindeki bir parkta tek başına dolaşırken buldu.

E.Y.'nin, yanında parası bulunmadığı ve kentte kimseyi tanımadığı için Şanlıurfa'da geçirdiği 12 gün boyunca parklarda uyuduğu öğrenildi.

AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Bulunmasının ardından hastaneye götürülen E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ailesiyle görüşmek istemediğini ifade eden çocuğun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki bir çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği bildirildi.

İlgili Konular: #Çocuk #adıyaman #kayıp

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