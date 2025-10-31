Adıyaman’da feci olay... İnşaat halindeki caminin kubbesi çöktü: Yaralılar var!

Adıyaman'da merkeze bağlı Hasankendi köyündeki cami inşaatında öğle saatlerinde cuma ezanı okunurken feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kubbenin beton dökümü esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele çöktü. Çökme sonucu beton ve demirlerin altında kalan 6 işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla enkaz altından çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır, diğer 5 işçinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, olayın ardından bölgede arama ve güvenlik incelemesi yaptı. Cami inşaatında kubbenin çöktüğü bölümde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.