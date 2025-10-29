Son dakika... Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir binada çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor

BELEDİYE BAŞKANI: '7 KİŞİLİK İKİ AİLE YAŞADIĞI BİLGİSİ VAR'

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı" dedi.