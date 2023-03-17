Adıyaman Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Adıyaman Valiliği, öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisini ilerleyen saatlerde artırmasının beklendiğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:04
Adıyaman Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Adıyaman Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, il genelinde öğleden sonra çok kuvvetli yağış beklendiği, yağışın 1500 metre rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN"

Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında, sel ve su baskınları, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve karın etkili olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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