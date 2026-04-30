AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Adıyaman Valisi Abdullah Küçük atandı. Peki, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kimdir? Abdullah Küçük'ün önceki görevleri neler?

ABDULLAH KÜÇÜK KİMDİR?

Abdullah Küçük, 1974 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenim yıllarını burada tamamlayan Küçük, ardından yükseköğrenim için Ankara’ya giderek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına 1998 yılında kaymakam adayı olarak başlayan Abdullah Küçük, Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli idari görevler üstlendi. Kamu hizmetindeki kariyeri boyunca yerel yönetim tecrübesi kazanan Küçük, çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulundu.

Görev yaptığı ilçeler arasında Ordu’nun Kabataş ve Perşembe ilçeleri, Erzurum’un Karayazı ilçesi, Trabzon’un Arsin ilçesi, Kırşehir’in Kaman ilçesi ile Niğde’nin Bor ilçesi yer aldı.

ABDULLAH KÜÇÜK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kaymakamlık görevlerinin ardından Ankara Vali Yardımcılığı ve Sincan Kaymakamlığı görevlerinde de bulunan Abdullah Küçük, son atamayla birlikte Adıyaman Valisi olarak göreve getirildi. Yeni göreviyle birlikte Adıyaman’daki kamu hizmetleri, yerel yönetim çalışmaları ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu olacak.